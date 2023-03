United vence Fulham, avança na Copa da Inglaterra e reafirma fase 'copeira'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde deste domingo (19), o Manchester United, em casa, venceu o Fulham, de virada, por 3 a 1, e avançou para as semifinais da Copa da Inglaterra.

Mitrovic colocou os visitantes na frente no começo da segunda etapa. Contudo, Bruno Fernandes (duas vezes) e Sabitzer viraram a partida a favor dos donos da casa e garantiram a classificação dos Diabos Vermelhos.

Com a vitória, o Manchester United mantém seu bom retrospecto em copas nesta temporada sob o comando de Erik ten Hag. Além de chegar às semifinais da Copa da Inglaterra, os Diabos Vermelhos foram campeões da Copa da Liga Inglesa e estão nas quartas de final da Liga Europa.

COMO FOI O JOGO

Apesar de jogar em casa, o Manchester United encontrou muitos problemas diante do Fulham no primeiro tempo. Bem postada no campo de defesa, a equipe visitante levou poucos sustos e foi aguda quando chegou ao ataque.

Diop e Mitrovic, ambos de cabeça, e Willian, em chute que foi para fora, criaram as principais chances do Fulham. Por sua vez, o Manchester United só conseguiu criar suas primeiras chances na reta final do primeiro tempo. Sabitzer parou em defesa segura de Leno. McTominay recebeu com espaço na área, mas finalizou mal.

O começo do segundo tempo trouxe o gol de Mitrovic, que abriu o placar para o Fulham. O centroavante aproveitou desvio de Diop em cobrança de escanteio e apareceu na segunda trave para colocar os visitantes na frente.

A alegria, no entanto, durou pouco. Em pouco tempo, o Manchester United conseguiu a virada com um gol de Bruno Fernandes, de pênalti, e, com dois jogadores a mais em campo, buscou a virada com Sabitzer e novamente com o português.