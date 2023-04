United vence Aston Villa em duelo direto por Champions

SÃO PAULO/SP - Jogando em casa, o Manchester United venceu o Aston Villa por 1 a 0, neste domingo (30), pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Bruno Fernandes fez o gol da vitória do Manchester United. O tento do português foi marcado no fim do primeiro tempo.

Com a vitória, o Manchester United continua em quarto lugar. Agora, os comandados de Erik Ten Hag somam 63 pontos, dois a menos que o Newcastle, que é o terceiro, mas tem um jogo a mais.

O Aston Villa perdeu uma longa sequência invicta. O time de Londres não perdia há dez jogos. A equipe é a sexta colocada do Inglês, com 54 pontos, e agora está mais distante da vaga na próxima Liga dos Campeões.

Manchester United no comando

O Manchester United foi muito superior no início da partida. Antes dos vinte minutos, a equipe criou ótimas chances, mas parou em boas defesas de Dibu Martínez. e na trave.oreno bateu forte, dentro da área, e De Gea evitou o gol com o joelho.

Bruno Fernandes marcou no fim do primeiro tempo. O gol do meia português fez justiça à boa primeira etapa dos anfitriões.

O Aston Villa melhorou no segundo tempo e equilibrou as ações. No fim do jogo, os visitantes tiveram duas boas chances de empatar, sendo a melhor delas com o meio-campista brasileiro Douglas Luiz.