Unimed Campinas domina Sodiê Mesquita e sobe para o 3º lugar da LBF

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Fechando a 12ª rodada da Liga de Basquete Feminino, o Unimed Campinas, atuando em casa, jogou fácil e venceu o Sodiê Mesquita pelo placar de 75 a 59, subindo para a 3ª colocação na tabela, enquanto o time do Rio de Janeiro é o penúltimo colocado.

Com uma atuação segura, Iza Sangalli ficou com o prêmio de MVP da partida. A ala fez oito pontos, pegou nove rebotes, deu cinco assistências e ainda conseguiu três roubos de bola, fechando o jogo com 19 de eficiência.

SEM FORÇAR

É fato que a equipe de Mesquita começou forte e abriu seis pontos de vantagem no 1º quarto, mas, rapidamente, o Campinas tomou à frente do placar e não olhou mais para trás. A vantagem chegou a ser de 20 pontos, mas o time administrou um pouco o placar e rodou a equipe com as reservas.

TROCO

No 1º turno da LBF 2023, o Mesquita, também jogando em casa, venceu o Campinas pelo placar de 72 a 66. Só que história foi outra no returno, com o Campinas dominando as ações e somando a sétima vitória em 12 jogos. O Mesquita, por outro lado, soma nove derrotas.

RETA FINAL

Restam apenas mais duas rodadas para o término da fase de classificação da LBF 2023. Os playoffs estão se aproximando e as oito equipes já se preparam para os confrontos. Todas as oito equipes vão para a fase eliminatória, sendo que o 1º colocado enfrenta o oitavo, o 2º pega o sétimo e assim por diante.

UNIMED CAMPINAS

Beatriz, Gabrielly, Cacá, Letícia, Iza Sangalli, Geovana, Luana, Licinara, dalma, Lorena, Nathália e Maisa. T.: Sidney Coppini.

SODIÊ MESQUITA

Nazinha, Mayara, Brenda, Amanda, Thayná, Maria Eduarda, Rayane, Thamara, Lua e Thailane. T.: Raphael Zaremba

Unimed Campinas 75 x 59 Sodiê Mesquita

Liga de Basquete Feminino - 12ª rodada

Data: 07/06/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Tênis Clubes de Campinas