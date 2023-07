Unidos do Alvorada bate o Sul América por 2 a 0 e estreia com vitória na Série B

Manaus/AM - No duelo que abriu a edição de 2023 da Série B do Campeonato Amazonense na tarde desta quinta-feira (20), o Unidos do Alvorada superou o Sul América por 2 a 0 e venceu na estreia. Os gols da vitória do time azul no estádio Carlos Zamith foram marcados por Igo Quadrado e Dedê.

Pela 2ª rodada, o Sul América visita o Librade no estádio Carlos Zamith na quarta-feira (26). Já no domingo, também pelo grupo A, o Unidos do Alvorada vai até o estádio da Colina encarar o São Raimundo. Todas as partidas acontecem às 15h30.