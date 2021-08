Único brasileiro a completar maratona relata lesão e faz planos para 2024

"Foi muito difícil conseguir completar porque, faltando dois meses, eu senti uma dor no [músculo] posterior [da perna], estava treinando na base do anti-inflamatório, e só Deus poderia dar essa graça, como Ele me deu. Não é fácil correr 42 km nas condições que está, não vou dar desculpa, mas são três participações em Jogos Olímpicos e três provas que consigo completar", disse ao SporTV.

