A uma rodada do fim, Campeonato Brasileiro ainda tem decisões em jogo

O Cruzeiro empatou com o Botafogo, se livrou do rebaixamento e, de quebra, ficou bem perto de se garantir na Sul-Americana. A equipe mineira chegou aos 46 pontos.

Em caso de derrota paulista, é necessário que Atlético-MG ou Flamengo vençam e tirem uma enorme vantagem no saldo: os mineiros precisam reverter um panorama de, pelo menos, oito gols de vantagem, enquanto os cariocas têm esse número ampliado para, no mínimo, 16 gols.

O Palmeiras será campeão vencendo ou empatando com o Cruzeiro. O jogo ocorre em Belo Horizonte, e a equipe mineira, que se livrou do rebaixamento, busca agora confirmar a vaga na Sul-Americana.

