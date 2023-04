Barezão: a um empate do título, Luan alerta sobre ritmo do Amazonas

Manaus/AM - Falta pouco para a definição do grande campeão do Campeonato Amazonense de 2023. Amazonas e Manauara vivem os últimos dias de preparação para o jogo de sábado (22), às 15h30, no estádio Carlos Zamith. Time de melhor campanha da fase classificatória, a Onça-pintada precisa de um simples empate no jogo de volta, após o empate sem gols da primeira partida.

O técnico Rafael Lacerda comandou mais uma atividade na manhã desta quarta-feira (19), no CT do 3B. O atacante Luan Santos, vice-artilheiro da equipe no Estadual com cinco gols, participou normalmente e tende a compor novamente o time titular no duelo que pode dar a primeira taça de Barezão ao Amazonas na história.

O camisa 9 aurinegro comentou sobre a necessidade da manutenção de um ritmo ao longo dos 90 minutos. É consenso que o primeiro jogo da final foi equilibrado, com cada equipe dominando um dos tempos. De acordo com Luan, a tônica da semana tem sido por uma regularidade na atuação e comportamento.

Após o sucesso nacional, com o acesso inédito à Série C em 2022, o Amazonas vai construindo uma história positiva e vitoriosa quando ainda se aproxima do quarto aniversário de fundação. Luan falou sobre a possibilidade de entrar pra história do clube com uma possível conquista de título, que seria uma coroação simbólica de uma grande campanha.

O Amazonas segue trabalhando até sexta-feira (21), quando encerra a preparação para a finalíssima. O clube ainda não divulgou informações sobre a venda de ingressos, o que deve acontecer em breve.