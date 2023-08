Últimos dias para inscrições na corrida de rua da Associação do MP em Manaus

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - As inscrições para participar da corrida de rua da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP) encerram na próxima terça-feira (8). O evento esportivo, que nesta edição exalta a sustentabilidade ambiental, acontece no Dia dos Pais, domingo (13).

O ponto de largada e de chegada será a Arena Amadeu Teixeira, a partir das 5h30 da manhã. Servidores do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e Pessoas com Deficiência (PCDs) participam em categorias exclusivas. A organização é da Tpía Produções e coordenação técnica da Endurance Sports.

"Nós já estamos na reta final das inscrições para a nossa corrida de rua, realizada pela Associação Amazonense do Ministério Público, que acontecerá no Dia dos Pais. É mais um motivo para nós comemorarmos em família e praticar esse esporte, vivendo a saúde e bem-estar com uma causa muito nobre - que é a sustentabilidade ambiental. Já temos poucos kits disponíveis, então não fique de fora", destacou o presidente da AAMP, o Promotor Alessandro Samartin de Gouveia.

Para fazer a inscrição, o corredor deve acessar o site do Ticket Sports em www.ticketsports.com.br e procurar pela corrida da AAMP no campo de busca. Você deve escolher em qual percurso deseja correr, fazer o cadastramento e efetuar o pagamento no valor de R$ 104,76, já com a taxa de serviço do site. É necessário possuir cadastro na plataforma do Ticket Sports, que pode ser feito de forma rápida pelo mesmo link.

Corrida

A Corrida da AAMP - 2023 será disputada nas distâncias de 5 km e 10 km, que terão como Regras de competição as Normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

A idade mínima para participação é de 16 anos para a Prova de 5km e 18 anos para a Prova de 10km. O responsável deverá realizar a inscrição do atleta menor e o mesmo deverá acompanhá-lo no dia do evento. Na ausência do pai ou responsável, será exigida a autorização por escrito, com assinatura autenticada e reconhecida e cópia do Documento de Identidade do pai ou responsável.

Para os vencedores da corrida haverá premiação com troféus para os 1º, 2º e 3º lugares e medalhas para todos os participantes que concluírem o percurso.

Retirada de kit

A retirada dos kits, que contém camisa personalizada; squeezer; viseira, acontece nos dias 11 e 12 de agosto, em horário comercial, na loja Track & Field localizada no Manauara Shopping, Piso Castanheiras, L208-A.