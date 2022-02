Últimos brasileiros campeões de CS se reúnem em novo time e oficializam Last Dance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os maiores campeões de Counter-Strike do Brasil voltaram a se reunir. Nesta sexta-feira (18) foi feito o anúncio oficial da The Last Dance, projeto encabeçado por Gabriel "Fallen" Toledo e que anda dominando as conversas da comunidade do jogo desde o final do ano passado.

Os craques foram contratados pela Imperial Esports, presente no cenário de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) desde 2018. Felippe "felippe1" Martins, CEO da Imperial, participou da transmissão junto aos atletas.

A transmissão evento ao vivo do anúncio no canal oficial via Twitch alcançou pico de mais de 100 mil pessoas. O vídeo foi retransmitido em outros perfis. Gaules, um dos maiores streamers da Twitch, reuniu outras 66 mil pessoas. A hashtag #lastdance era a mais mencionada no Twitter na noite desta sexta.

Além de Fallen, o time é composto pelos também bicampeões mundiais de 2016 Fernando "fer" Alvarenga e Lincoln "fnx" Lau. Ricardo "boltz" Prass e Vinicius "VINI" Figueiredo completam o line-up. O treinador é Luis "Peacemaker" Tadeu, ex-Complexity Gaming.

"Era um sonho voltar a trabalhar com equipes brasileiras. Quem sabe eu possa ajudar encerrar a carreira desses caras de uma maneira bonita", disse o técnico em um documentário exibido durante o anúncio. O clima era de promessa de jogar em alto nível competitivo, sem prometer títulos ou esconder que se trata de uma despedida.

"É [minha] última tentativa de jogar competitivamente", disse Fallen. "Nada melhor do que estar perto dos amigos nesse momento".

Um dos amigos de Fallen declinou do projeto. O Marcelo "coldzera" David, eleito duas vezes melhor jogador do mundo e considerado por muitos o destaque das conquistas de 2016, abandonou o projeto Last Dance. "Ele não estava 100% alinhado", afirmou Fallen.

ÚLTIMA CHANCE

O marco dessa trajetória aconteceu em 3 de abril de 2016. Nessa data, a Luminosity Gaming, formada por Gabriel "Fallen" Toledo, Marcelo "coldzera" David, Fernando "fer" Alvarenga, Epitácio "TACO" de Melo e Lincoln "fnx" Lau, surpreendeu o planeta ao conquistar o MLG Columbus. Foi a primeira Major, disputa internacional mais importante da modalidade, de uma equipe brasileira.

O título encerrou um jejum de dez anos. O Brasil passava por uma seca desde o título da MiBr na Electronic Sports World Cup 2006, ainda na versão 1.6 de Counter-Strike. fnx integrava essa equipe.

O que aconteceu em 2016 foi um golpe de sorte? No mesmo ano, o quinteto brasileiro extirpou as dúvidas ao obter um segundo título de Major consecutivo. Atuando pela organização alemã SK Gaming, a equipe conquistou a ESL One, em Cologne.

Desde então, o Brasil nunca mais viu uma equipe local brilhar com a mesma intensidade. Também no plano individual, os atletas não conseguiram mais o mesmo destaque.

A grande incógnita é fnx, há meses sem disputar competições importantes. Seu nome hoje é vinculado mais a controvérsias do que ao e-sport. Em 2021 participou do reality show "De Férias com o Ex", da MTV.

Os questionamentos foram soterrados pela esperança em novembro do ano passado, quando começaram a surgir os primeiros rumores da reunião do quinteto bicampeão. O projeto estaria sendo encabeçado por Fallen, também chamado de O Verdadeiro.

A comunidade batizou o projeto de Last Dance, uma referência à série homônima que retrata a última temporada vitoriosa do Chicago Bulls de Michael Jordan na NBA - a atração está disponível na Netflix.

Taco, hoje capitão da Godsent, e Coldzera, eleito duas vezes melhor do mundo, declinaram de reencontrar seus antigos companheiros. Foram substituídos por Ricardo "boltz" Prass e Vinicius "VINI" Figueiredo.

Os sucessores se uniram a um projeto de aposentadoria, mas ambos ainda têm idade e lenha para queimar. Boltz tem 24 anos e saiu da MIBR há alguns dias. Seu perfil na Twitch tem quase meio milhão de seguidores.

Vini, 22 anos, é o caçula do line-up do The Last Dance. Até então estava na Furia, time que chegou às quartas de final da PGL (Professional Gamers League) no ano passado.

As trocas não esfriaram os ânimos da torcida, atenta ao que aconteceria com o projeto, oficializado em meados do mês passado. "Estou saindo da maior estabilidade que encontrei em minha carreira", disse Fallen em vídeo postado no YouTube com mais de 340 mil visualizações.

A chamada Farofa do Fallen, primeiros vídeos com a reunião do time, chegou a 450 mil visualizações. Um tuíte de Fallen postado na quarta-feira (16) com um teaser do projeto foi curtido por quase 40 mil pessoas e obteve 671 mil visualizações.

Last Dance talvez não consiga repetir o mesmo desempenho de 2016. Mais certo é afirmar que a nova-velha equipe vai proporcionar emoções para a audiência brasileira, que passa a adotar o esquema de torcida única.