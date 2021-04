Uefa mostra golaços e celebra aniversário de Kaká

Revelado pelo São Paulo, Kaká teve uma carreira de muito sucesso na Europa, principalmente no Milan. Lá, além da Liga dos Campeões, conquistou o Campeonato Italiano (2003-04), a Supercopa da Itália (2004), a Supercopa da UEFA (2007) e o Mundial de Clubes (2007). No Real Madrid, foi campeão da Copa do Rei (2010-11), do Campeonato Espanhol (2011-12) e da Supercopa da Espanha (2012).

O vídeo mostra uma série de golaços de Kaká na principal competição continental da Europa, todos com a camisa do Milan. O ex-meia jogou a competição entre 2003 e 2014, pelo time italiano e também pelo Real Madrid, onde atuou entre 2009 e 2013.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - No dia em que Kaká completa 39 anos, a conta oficial da Liga dos Campeões da Europa no Instagram produziu um vídeo para homenagear o ex-meia, campeão da competição na temporada 2006-07, quando jogava pelo Milan.

