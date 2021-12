Uefa alega problemas técnicos e sorteio da Liga dos Campeões será refeito

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Uefa anunciou que o sorteio da Liga dos Campeões 2021/22 que aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) foi cancelado, e um novo sorteio será refeito às 11h (de Brasília).

De acordo com o órgão que rege o futebol europeu, houve um problema técnico com o software de um prestador de serviços externos que indicava quais eram as equipe elegíveis para um confronto. Por conta deste erro, um novo sorteio será realizado.

Logo após o sorteio, dirigentes do Atlético de Madri pediu explicações à Uefa porque a bola com o nome do Manchester United foi colocada de forma equivocada nos potes. O time inglês foi sorteado como adversário do Villareal, que já jogou contra os Diabos Vermelhos na fase de grupos -o que impossibilita o confronto.

Na hora de corrigir a confusão, a bola com o nome do United não foi colocada novamente nos potes e o Atlético de Madri acabou pegando o Bayern de Munique.