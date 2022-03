Ucraniano campeão mundial de kickboxing morre na guerra

"Infelizmente, no último dia 25 de março, Maksym "Piston" Kagal foi morto enquanto defendia a cidade de Mariupol com uma unidade do batalhão Azov. (Kagal) Foi o primeiro campeão mundial de kickboxing da gloriosa cidade de Kremenchug, o primeiro campeão mundial adulto da equipe da Ucrânia, além de uma pessoa honesta e decente. Descanse em paz, irmão, nós vamos vingar você", escreveu o treinador Oleh Skyrta.

