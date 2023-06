Turra não vende ilusão e admite priorizar defesa no Santos

O presidente Andres Rueda e os demais dirigentes, preocupados com a fase do Peixe, gostaram da proposta. O entendimento é que Turra pode fazer o Santos melhorar em relação a Odair Hellmann para se afastar da zona de rebaixamento e brigar por vaga na Libertadores.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muito se fala sobre o histórico "DNA Ofensivo" do Santos. Com o técnico Paulo Turra, a ordem no Peixe é ganhar. O novo treinador clube santista não vendeu ilusão na entrevista com o Comitê de Gestão antes de ser aprovado e assinar contrato.

