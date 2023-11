Turquia vence Alemanha de virada fora de casa em jogo de cinco gols

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Turquia virou sobre a Alemanha e venceu por 3 a 2, neste sábado (18), no Estádio Olímpico de Berlim, em amistoso internacional. Kadioglu, Yildiz e Sari fizeram os gols da seleção turca. Já Havertz e Fullkrug marcaram para a equipe da casa.

Os alemães saíram na frente, levaram a virada e buscaram o empate, mas sofreram o terceiro de pênalti. O VAR sugeriu a revisão por toque no braço de Havertz na própria área o juiz marcou a penalidade.

A vitória fora de casa, a primeira sobre a Alemanha desde 1951, fez a festa da invasão turca no estádio. Torcedores turcos encheram o Olímpico de Berlim e "pintaram" a arquibancada com bandeiras do país.

É a quinta derrota da Alemanha nos dez amistosos disputados no ano. Os tetracampeões do mundo já haviam sido superados por Bélgica, Polônia, Colômbia, Japão.

As duas seleções voltam a campo na terça (11). A Turquia enfrenta o País de Gales, fora de casa, pelas Eliminatórias da Euro, enquanto a Alemanha visita a Áustria em novo amistoso.

O resultado foi uma "revanche" foi entre as seleções que disputaram quem sediaria a Euro de 2024. A Alemanha ganhou a votação em 2018 para ser o palco do torneio, mas foi derrotada no duelo de "honra" - as equipes empataram por 3 a 3 em amistoso disputado em 2020.

Como foi o jogo

Mesmo jogando fora de casa, a Turquia teve torcida favorável. Além da proximidade entre os dois países, a comunidade turca que vive na Alemanha é grande.

Os alemães controlaram a posse de bola, mas não criaram muitas oportunidades de gol. A seleção da casa até saiu na frente cedo com Havertz, mas foi para o intervalo perdendo por 2 a 1 após levar dois gols em nove minutos.

A Turquia foi melhor na maior parte do tempo e soube se impor mesmo começando atrás no placar. Fullkrug empatou no início do segundo tempo, mas a artilharia turca funcionou de novo e assegurou a vitória.

O jogo teve até grito de "olé" da torcida turca contra a Alemanha, em Berlim.