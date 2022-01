'Turco' Mohamed diz assumir maior desafio da carreira em chegada ao Atlético-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - "Sei que aqui o segundo lugar não é bom o bastante". A resposta de Antônio Mohamed mostra que o novo treinador do Atlético-MG sabe muito bem como funciona o futebol brasileiro. Contratado para substituir Cuca, que foi campeão de quase tudo em 2021, "Turco", como também é conhecido o novo técnico atleticano, está ciente do tamanho do desafio que ele tem pela frente.

"É o maior desafio da minha carreira. O sarrafo no Atlético está elevado", comentou o treinador em alusão aos títulos do ano passado. O clube entra em 2022 como o atual vencedor do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte há mais de dez dias, o técnico argentino foi oficialmente apresentado pelo clube mineiro nesta terça-feira (25), na véspera da estreia do Estadual.

Nesta quarta (26), o Atlético visitará o Villa Nova, às 19h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Em campo, estará um time formado por jogadores jovens e atletas que tiveram poucos minutos em campo na última temporada. Essa foi a única pista que Mohamed deu sobre sua primeira escalação à frente do Atlético, o que é compreensível, já que o foco da entrevista estava mais no que vem pela frente do que propriamente na estreia do Mineiro.

Entre os assuntos abordados com Turco, esteve a busca por reforços, algo que o treinador descartou neste primeiro momento. "Vejo o elenco muito completo. Temos falado com Rodrigo [Caetano, diretor de futebol] que estamos completos, mas, se vermos a necessidade de incorporar algum jogador, vamos conversar. Neste momento, não estamos falando de nenhuma chegada ou saída de jogadores", disse Mohamed, que explicou também como sua equipe vai jogar.

"Vamos manter o estilo, com a saída coordenada da bola e com a pressão alta. A equipe vem fazendo isso nos últimos dois anos e não vamos mudar. Vamos também seguir acompanhando e agregando outras situações, como variantes da bola parada, por exemplo. Entendemos que a equipe tem muita qualidade e muitas virtudes", avaliou Turco Mohamed, que vestiu uma camisa do Atlético em sua primeira entrevista coletiva pela equipe.