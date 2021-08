Troyes dá trabalho, mas PSG consegue a vitória na estreia do Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vivendo a expectativa do anúncio de Lionel Messi, o PSG estreou com o pé direito no Campeonato Francês. Ainda sem suas estrelas, o time bateu o Troyes por 2 a 1, com gols de Hakimi e Icardi. El-Hajjam marcou para os donos da casa.

Como grande parte do elenco disputou a Copa América e Eurocopa, o PSG começou a temporada desfalcado e sem alguns dos seus novos reforços, como Neymar, Marquinhos, Sérgio Ramos e Donnarumma. Mbappé, que não disputou a Supercopa da França, no último fim de semana, desta vez esteve entre os titulares.

No próximo sábado (14), o Paris pega o Strasbourg, às 16h, pela segunda rodada. O Trouyes joga contra o Clermont no domingo (15), às 10h.

O JOGO

Os times decidiram o placar nos primeiros minutos. O Troyes começou pressionando, e já aos 8 minutos, na bola parada, inaugurou o marcador. Após cobrança de escanteio, El-Hajjam subiu sem marcação e cabeceou no canto esquerdo de Navas.

O PSG precisou de dez minutos para colocar a bola no chão e organizar sua reação. Aos 18, Hakimi deixou tudo igual após lançamento pela direita. Ele ganhou de Koné e bateu forte por cima do goleiro Gallon.

No lance seguinte, Icardi recebeu de Mbappé na área para ampliar. O argentino cortou a marcação e finalizou de trivela. Mbappé tentou o terceiro na saída do goleiro, mas Giraudon foi muito bem e tirou de cabeça em cima da linha.

Recém-promovido a Ligue 1, o Troyes não se intimidou, e partiu para cima do badalado time parisiense. Navas fez duas grandes defesas, e impediu o empate. No ataque, Mbappé e Hakimi apareceram bem, mas não conseguiram marcar.

No primeiro ataque do segundo tempo, o Troyes chegou perigosamente com Chambost, que finalizou rasteiro e carimbou a defesa. Mbappé organizou o contragolpe com Icardi, e novamente, a defesa apareceu bem posicionada para afastar.

À vontade, Mbappé driblou três marcadores na ponta esquerda para deixar Hakimi em boas condições, mas o marroquino não conseguiu a finalização. Aos 36, o francês viu o goleiro adiantado e tentou à distância, mas a bola passou por cima do gol.

O Troyes não se entregou, e por muito pouco não empatou nos minutos finais. Já nos acréscimos, Tardieu finalizou rasteiro, de fora da área, e Navas se esticou para buscar a bola no cantinho direito.