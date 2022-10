Tricampeão mundial de jiu-jítsu é morto em ataque a restaurante no litoral

Thaynã Higor começou a disputar torneios de jiu-jítsu para pessoas com deficiência a partir de 2014. O lutador conquistou três títulos mundiais organizados pela CBPJJ, entidade criadora do parajiu-jítsu. Ele também venceu dois torneios internacionais em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Morador da cidade de Guarujá, o paratleta de 25 anos tinha uma lesão no plexo branquial, limitando seus movimentos no braço esquerdo. O problema é decorrente de um erro médico durante o parto.

Thaynã Higor estava na entrada do estabelecimento esperando por transporte quando foi abordado pelo atirador. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo portal g1 mostram o momento do homicídio. Após matar o ex-lutador, o criminoso entrou no restaurante e disparou contra um idoso, que também morreu. O homem fugiu e fez reféns em uma pizzaria próxima, mas acabou preso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.