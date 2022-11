Três equipes de Manaus disputam Semifinais da Superliga Nacional C de Vôlei

Manaus/AM - Chegou ao fim, no domingo (6), a primeira fase da etapa Manaus da Superliga Nacional C de Voleibol masculino, realizada no ginásio Renné Monteiro. A terceira e última rodada definiu a classificação final dos grupos A e B e, consequentemente, as equipes que seguirão adiante para as Semifinais, vivas na luta pela única vaga na Superliga B de 2023.

Nacional/Brasileiro (AM), Maximus/Nilton Lins (AM) e Central (PE) se juntaram ao Manaus Vôlei, que garantiu passagem antecipada no sábado (5), totalizando três times da casa na reta final.

A competição terá sequência nesta segunda-feira (7), com as semifinais entre Nacional/Brasileiro x Central e Manaus Vôlei x Maximus/Nilton Lins, que foram os dois melhores em suas respectivas chaves. O público em geral pode prestigiar as partidas de maneira gratuita, seja comparecendo ao Renné Monteiro ou assistindo a transmissão ao vivo no canal Vôlei Brasil, da CBV, no YouTube.

Classificação final

Grupo A

1º: Manaus Vôlei (AM) - 3 vitórias, 0 derrota, 9 pontos

2º: Central (PE) - 2 vitórias, 1 derrota, 6 pontos

3º: Alta Floresta (MT) - 1 vitória, 2 derrotas, 3 pontos

4º: Santa Cruz (PE) - 0 vitória, 3 derrotas, 0 ponto

Grupo B

1º: Nacional/Brasileiro (AM) - 3 vitórias, 0 derrota, 9 pontos

2º: Maximus/Nilton Lins (AM) - 2 vitórias, 1 derrota, 6 pontos

3º: Apade (PA) - 1 vitória, 2 derrotas, 3 pontos

4º: Sarça (MT) - 0 vitória, 3 derrotas, 0 ponto

Semifinais (segunda-feira - 7/11)

Nacional/Brasileiro (AM) x Central (PE) – 18h (de Manaus)

Manaus Vôlei (AM) x Maximus/Nilton Lins (AM) – 19h30 (de Manaus)