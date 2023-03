Treinos livres do GP da Austrália começam nesta quinta-feira

O GP da Austrália será na madrugada de domingo (2). A terceira parada do Circuito Mundial de F1 tem largada prevista para as 2h (de Brasília).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os treinos livres do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 começam nesta quinta-feira (30), no Circuito de Albert Park. As atividades têm início às 22h30 (de Brasília).

