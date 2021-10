Treino livre nos EUA tem Bottas em 1º e 'pega' de Hamilton x Verstappen

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os treinos livres do GP dos EUA da Fórmula 1, realizados na tarde desta sexta-feira (22) na cidade de Austin, tiveram Valtteri Bottas (Mercedes) como o mais rápido. O finlandês fez o melhor tempo do dia com uma volta na primeira sessão; Sérgio Pérez (Red Bull) liderou a segunda sessão.

Os treinos ainda foram marcados por um momento de disputa quente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que brigam pelo título mundial da categoria nesta temporada. O piloto da Red Bull, inclusive, xingou o rival após um "pega".

Veja um resumo do que rolou de melhor nos treinos livres:

1º treino livre: Alonso 'de carona' e Bottas mais rápido

Com apenas um minuto e meio etapa, a bandeira vermelha apareceu na pista de Austin. Isso porque Alonso teve problemas em seu carro e foi forçado a "estacionar" na área de escape. Longe da área dos boxes, o espanhol pegou uma carona em uma das motos dos oficiais do GP. Enquanto isso, seu veículo foi retirado do local.

A sessão foi retomada dez minutos depois da paralisação. Ainda na primeira metade da etapa, foi a vez de Charles Leclerc sair da pista: o piloto da Ferrari escapou e, por sorte, viu o carro parar no asfalto, voltando a correr normalmente.

Na metade do treino, a Mercedes divulgou que Bottas vai trocar parte do motor pela 6ª vez na temporada e, portanto, será penalizado com cinco lugares no grid de largada. Outros punidos são Sebastian Vettel (Aston Martin) e George Russell (Williams), que vão fazer a mudança total e, com isso, largar na última fila.

A parte final da sessão teve quase todos os pilotos substituindo os pneus médios pelos macios. Hamilton foi o primeiro a baixar a casa dos 1:36.000 e viu Bottas fazer um tempo mais rápido ainda pouco depois.

Teve tempo ainda para Sergio Pérez (Red Bull) tocar no carro de Mick Schumacher (Haas) - o filho do alemão acabou na área de escape. A situação dos tempos não se alterou até o final do treino, com Verstappen ficando logo atrás das duas Mercedes.

2º treino livre: Pérez lidera em tarde de Hamilton x Verstappen

Na segunda parte dos treinos livres, os pilotos deram uma amostra do que está por vir no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Lewis Hamilton e Max Verstappen travaram uma disputa que se estendeu da reta até a curva um.

Após o "pega", Verstappen xingou o rival em comunicação no rádio: "Estúpido, idiota", disse. Pouco depois, o holandês da Red Bull abandonou as atividades.

Outro momento que chamou a atenção foi Fernando Alonso mais uma vez com problemas. Perto do fim da segunda sessão, o piloto espanhol saiu da pista, mas sem muitos danos ao carro.

Com o clima mais quente em relação à primeira sessão, os pilotos não conseguiram diminuir os melhores tempos do dia. Sérgio Pérez (Red Bull) liderou a segunda parte, seguido por Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes).