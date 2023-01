Treinadora de Futebol destaca a importância do esporte para os atletas em Manaus

Manaus/AM - No comando de mais de 100 atletas no núcleo do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), no campo do Cophasa, a treinadora de futebol Ana Beatriz Maciel destaca a importância do esporte na vida dos alunos. Coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o Pelci incentiva a prática esportiva de crianças e jovens da base para o alto rendimento.

Para Ana Beatriz poder contribuir com o sonho dos atletas é de grande importância em sua profissão. “Ser treinadora mulher é uma tarefa que me desafia todos os dias. E eu fico muito feliz em ver atletas que por meio do Pelci estão realizando sonhos e sendo revelados em clubes profissionais do nosso estado”, concluiu Beatriz.

Como incentivo ao esporte de base, o Governo do Amazonas anunciou o Campo do Cophasa como núcleo Pelci, em maio de 2022. Localizado na zona oeste de Manaus, o núcleo recebe fomentos em materiais esportivos como bolas de futebol, cones, bambolês táticos, rede de futebol, uniformes para os alunos, tudo para contribuir com a formação dos atletas, que participam das aulas de futebol todas as terças e quintas, a partir das 18h.

No projeto as mulheres ganham espaço no futebol feminino e vem realizando seus sonhos.“Sempre gostei muito de futebol e meu sonho é ser jogadora. Amo esse esporte, amo os treinos aqui e a treinadora é minha inspiração porque ela é mulher e eu me sinto representada no futebol e sei que eu posso ser uma jogadora profissional”, comentou Jhennyfer Soares, de 13 anos, aluna do projeto.

Projeto socioesportivo

O Pelci é o maior projeto sociesportivo do Brasil, reunindo mais de 10 mil alunos em sete polos no estado. Na capital são 35 núcleos que oferecem aulas gratuitas de futebol de campo, futevôlei, jiu-jitsu, luta olímpica, handebol, futsal, basquete, voleibol, wrestling e atletismo.