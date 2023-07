Treinadora amazonense é convocada para Seleção Brasileira de Atletismo

Manaus/AM - Responsável por revelar talentos no atletismo amazonense, Margareth Bahia Haiden foi convocada para integrar a Seleção Brasileira de Atletismo. A treinadora que atua há mais de 30 anos, embarca para o Sul Americano, em São Paulo, onde trabalhará ao lado de Pedro Nunes, na preparação do atleta no lançamento de dardo.

Graduada no curso de Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Margareth iniciou sua trajetória no atletismo em 1991 quando começou a ensinar para crianças e jovens sobre o seu conhecimento na modalidade. Hoje, a treinadora atua também como professora do Projeto Campeões da Vila.

“A convocação significa para mim o sentimento de satisfação, de saber que o trabalho que realizo no Amazonas está sendo reconhecido. Quando a gente forma o atleta, queremos o melhor para ele e garantir essa chance de ser assessorado pelo próprio treinador, em uma competição como o Sul Americano, é melhor ainda”, destacou a treinadora Margareth Bahia.

Mirando no sonho olímpico, Margareth acompanha o atleta Pedro Nunes deste 2014. E, a convocação para o Sul-Americano é mais um passo para as Olimpíadas de 2024. “Estamos trabalhando intensamente, e os treinos estão sendo cada vez mais técnicos, em busca dessa vaga olímpica. O Pedro hoje tem um dos melhores dardos do mundo”, comentou Margareth Bahia.

Pedro Nunes e sua treinadora embarcam para o Sul-Americano, em São Paulo, que acontece no próximo dia 28 a 30 de julho. “Esse ano está sendo de grandes resultados para gente e eu estou feliz por essa convocação, porque sei do trabalho que ela faz e esse reconhecimento é fundamental. Vamos em busca do título no Sul-Americano”, comentou o atleta do lançamento de dardo.