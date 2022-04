Treinador Abel Braga cita protesto e alfineta Flamengo em discurso: “que se f* eles”

O treinador Abel Braga deixou um clima tenso durante discurso na cerimônia de instalação da taça de campeão carioca na sala de troféus do Fluminense, nesta sexta-feira (08). Braga alfinetou seu arquirrival Flamengo, vice-campeão, e citou os protestos da torcida no Ninho do Urubu.

Em seu discurso, o treinador relembra a conquista dos títulos estaduais de 2005 e 2012. “Eu esperava ser campeão, porque ocorreu assim em 2005. Ninguém acreditava absolutamente nada na equipe pela Taça Guanabara muito ruim, mas vencemos a Taça Rio e saímos campeões. Em 2012 era o contrário, nós tínhamos que ser campeões porque tínhamos um super time. E agora, talvez está sendo o fato mais relevante e real é o ambiente que existe, junto com o coletivo que existe e junto com individualidades que fazem um time de futebol”, disse.

Em seguida, Abel cita os protestos no Ninho do Urubu. “Me preocupa o que causamos um pouco de dano, o Ninho [do Urubu, CT do Flamengo) está sendo invadido, aquela coisa toda. Desculpem, que se f** eles. Se a gente continuar com esse ambiente que nós temos, a gente consegue coisas melhores”, alegou Braga que horas depois teve discurso retirado do ar no “FluTV”, canal oficial do Fluminense no Youtube.