Tottenham vence e segue na briga por vaga na Liga Europa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tottenham venceu o Wolverhampton por 2 a 0 neste domingo (16), pelo Campeonato Inglês, no New Hotspur Football Stadium. Com gols de Harry Kane e Hojbjerg, os comandados de Ryan Mason voltaram a brigar pela vaga na Liga Europa.

Atual sexto colocado, com 59 pontos, os Spurs torcem para uma derrota do atual quinto colocado, o Liverpool, que tem 60 pontos, para deixar a briga pela vaga na competição da Uefa para a última rodada.

Diferente do Tottenham, o Wolver ocupa a 12ª colocação com 45 pontos e já tem a temporada dada como finalizada.

O nome do jogo foi o atacante Harry Kane, além do gol da vitória, ele foi uma das principais peças do setor ofensivo do Tottenham na construção do resultado. Com 22 gols, o inglês é o artilheiro isolado desta temporada.

O Tottenham voltará a campo já na próxima quarta-feira (19), quando enfrenta o Aston Villa. Já o Wolverhampton também tem seu compromisso seguinte na quarta-feira, e terá o Everton como próximo adversário, em partida marcada para o Goodison Park.