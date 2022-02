Torcida russa canta nome de ex-jogador ucraniano em meio a conflito

Além de defender a equipe russa, Voronin fez carreira pelo alemão Bayer Leverkusen e pelo Liverpool, da Inglaterra. Também passou por por Borussia Monchengladbach, Mainz 05, FC Koln, Hertha Berlin e Fortuna Dusseldorf, todos da Alemanha. Pela seleção ucraniana, foram 75 partidas com oito gols. Ele disputou a Copa do Mundo de 2006 e a Eurocopa em 2012.

"Vamos lembrar desse dia para sempre! Foguetes voaram para o meu país e minha cidade", escreveu na legenda com a imagem da bandeira ucraniana, que também usa atualmente como foto de seu perfil no Instagram.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futebol na Rússia continuou com algumas partidas mesmo em meio à ofensiva militar do país na Ucrânia. Há demonstrações de insatisfação de parte dos russos com a atual situação, e um exemplo foi visto durante a partida do Campeonato Russo entre Dínamo de Moscou e Khimki neste sábado (26). Torcedores da equipe moscovita cantaram o nome do ucraniano Andriy Voronin, ex-jogador e atual auxiliar técnico da equipe.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.