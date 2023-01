Torcida do Real prepara ato de apoio a Vini Jr. no clássico após ataques

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Real Madrid irão ficar de pé e ovacionar o atacante no minuto 20 do clássico desta quinta-feira (26), contra o Atlético de Madri, pela Copa do Rei.

O minuto 20 é uma referência ao número da camisa que Vinícius Júnior usa no Real Madrid.

O ato de apoio é por conta dos constantes ataques que o jogador vem sofrendo na Espanha. O último deles aconteceu nesta quinta-feira, com um grupo de ultras do Atlético simulando o enforcamento de um boneco com a camisa do brasileiro. O boneco foi pendurado em uma ponte próxima ao centro de treinamento do Real Madrid com uma faixa com a frase: "Madrid odeia o Real"

As equipes se enfrentam nesta quinta, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Copa do Rei. O protesto da torcida tem sido organizado via Twitter, e a hashtag #SomosTodosVini já toma conta da rede social. Problemas com torcedores do Atleti são recorrentes

Em setembro do ano passado, antes de um duelo entre as equipe pelo Campeonato Espanhol, os torcedores do Atleti já haviam insultado Vini Jr com cânticos racistas -sócios do clube foram suspensos pelo episódio.

Na época, o brasileiro estava no centro de uma polêmica criada pelos rivais e pela imprensa espanhola criticando suas danças em comemorações de gols.