Torcida do Fluminense 'adota' Ganso, mas meia sofre para ter espaço com Abel

Já no sábado (19), a três dias da partida na Colômbia, o Fluminense enfrentará o Volta Redonda. A equipe tricolor lidera o Estadual, com 15 pontos.

Anunciado em janeiro de 2019, Paulo Henrique Ganso tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023. O meia revelado pelo Santos ainda não conseguiu ter uma grande sequência no time tricolor.

Na segunda rodada, diante do Madureira, Paulo Henrique Ganso sequer foi relacionado para a partida. Na ocasião, o treinador precisou se explicar sobre tal escolha. "Eu revezei, tenho que revezar, não posso perder ninguém. Vocês não acompanham o treino, mas o Arias fez um treino fantástico junto com o Cano. Eu fui somente justo. Vão ter que brigar pela posição. Cada jogo é uma história, vamos continuar trabalhando e confiando em todo mundo", disse.

Em sua volta aos gramados, o meia teve pouco tempo para mostrar seu futebol. Ele entrou aos 43 minutos do segundo tempo no lugar do argentino Germán Cano, autor do gol da vitória. Apesar da pequena participação, arrancou aplausos dos torcedores e ganhou elogios de Abel.

Ganso não atuava desde agosto do ano passado, quando entrou em campo contra o Barcelona-EQU, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, e acabou fraturando o braço após a tentativa de uma bicicleta.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jogador que sempre cria muitas expectativas nos torcedores, Paulo Henrique Ganso atuou pela primeira vez em 2022 na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ no último domingo (13), pelo Campeonato Carioca.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.