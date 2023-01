Torcida do Flamengo canta música ofensiva durante minuto de silêncio a Pelé

Uma música criada por torcedores do Flamengo que, na teoria, exalta Zico e debocha de Pelé e Maradona, foi cantada hoje (12), no Maracanã, durante o minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol, que morreu no fim do ano passado, aos 82 anos. A canção, uma imitação da música "mil gols", da torcida do Brasil, chama Pelé de "maconheiro" e Maradona de "cheirador".

Zico, Zico, Zico, Zico... o Pelé é maconheiro, e o Maradona cheirador" O que diz o grito original? Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols... só Pelé, só Pelé... Maradona cheirador".