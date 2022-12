Torcida argentina engata cinco dias de bandeiraço no Qatar

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A chegada da Argentina à mais uma semifinal de Copa do Mundo é mais do que motivo suficiente para os seus torcedores comemorarem. No Qatar, eles realizaram a sua quinta reunião no Souq Waqif, o mercado mais popular de Doha, capital do país árabe.

Esses encontros são chamados de 'bandeiraços", marcado pela presença de diversas bandeiras com Messi e Maradona estampados e gritos de torcida. O evento começou a atrair mais e mais torcedores conforme a seleção argentina foi avançando no Mundial.

Após verem a derrota da seleção na estreia, por 2 a 1 para a Arábia Saudita, os argentinos começaram a se reunir.

Quem está se destacando mais na TV durante a Copa do Mundo?Em meio ao mar alviceleste, uniformes de clubes argentinos também podem ser avistados, como relata Hernán Claus, para o jornal argentino 'Olé'. "Boca, River, Racing, Huracán, Belgrano, Newell's e Estudiantes são as que predominam", escreveu.

Nesta segunda-feira (12), durante a noite qatari, o número de torcedores era tão grande, que as autoridades locais reforçaram a segurança. No evento, eles relembraram as eliminações de Brasil e Inglaterra da Copa.

Nesta terça (13), os argentinos descobrem se terão mais 'bandeiraços' pela sua seleção. Às 16h (de Brasília), a Alviceleste enfrenta a Croácia pela semifinal do Mundial.