Torcedores invadem estacionamento e quebram carros em São Januário

A confusão generalizada começou logo após o apito final. Sinalizadores foram arremessados no campo e o clima hostil permaneceu nos arredores de São Januário, com confronto entre torcedores e policiais.

"Informo ainda que vários carros, sendo um deles o carro de transporte da arbitragem (carro do assistente 1 sr. Marcelo Van Gasse, placa RT....7), que encontravam-se em um setor reservado e disponibilizado pelo clube, foi avariado com pedras sendo amassados, arranhados e quebrados", apontou.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, em São Januário, torcedores do Vasco invadiram o estacionamento do estádio e quebraram carros de alguns jogadores.

