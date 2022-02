Torcedores invadem campo para agredir jogadores após rebaixamento do Paraná

No momento da invasão, cadeiras, paus e pedras foram utilizados no conflito, que acabou após a intervenção da tropa de choque -houve jogadores que chegaram a sofrer socos e chutes.

A queda no estadual foi marcada por cenas lamentáveis: minutos antes de o jogo terminar, torcedores do time mandante invadiram o campo para agredir alguns jogadores da equipe. A arbitragem precisou encerrar o duelo imediatamente e os atletas foram para o vestiário.

SAO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Paraná, um dos mais tradicionais clubes do estado, perdeu nesta tarde para o União Beltrão por 3 a 1 e acabou rebaixado no Campeonato Paranaense. A partida foi realizada na Vila Capanema, estádio do clube de Curitiba.

