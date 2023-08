Torcedores fazem fila em loja do Al-Hilal para comprar camisa de Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores encheram a loja oficial do Al Hilal após o anúncio da contratação de Neymar, nesta terça-feira (15). A camisa 10 do brasileiro era a mais procurada no estabelecimento em Riade, capital do país. A TV Al Arabiya registrou como estavam os fãs no local.

A camisa de Neymar já era procurada na loja antes mesmo da oficialização do negócio. Até esta segunda-feira (14), torcedores podiam personalizar a peça com o nome do brasileiro e o número 10. Agora o estabelecimento tem fardamentos do brasileiro expostos por todo lado, nos manequins e nos cabides.

SAÍDA DA EUROPA APÓS DEZ ANOS

O jogador assinou um contrato de dois anos com o Al-Hilal. O clube também conta com os brasileiros Michael e Malcom no elenco e é treinado pelo português Jorge Jesus.

Os sauditas pagaram ao PSG cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) para ter o atacante de 31 anos em definitivo.

O acerto com Neymar gira em torno de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 536 milhões) por temporada. Isso representa, em média, um salário mensal de R$ 44 milhões —excluindo quantias que podem ser embolsadas por patrocínio e acordos comerciais.

Neymar chegou a ser especulado no Barcelona e em outros clubes, mas os valores negociados foram bem menores. Ele deixa o PSG após seis temporadas.