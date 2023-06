Torcedores do Vasco jogam bombas em São Januário após derrota para o Flamengo

O estádio de São Januário sofreu ataques com bombas, garrafas de vidro e pedras por organizadas do Vasco após a goleada sofrida pelo Cruzmaltino por 4 a 1 para o rival Flamengo, no Campeonato Brasileiro.

O Vasco informou que acionou as autoridades para identificar os autores do ataque. Confira: "O Vasco da Gama lamenta profundamente a depredação do Estádio de São Januário na noite da última segunda-feira (05/06). O clube compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os cruzmaltinos seja destruído. O Vasco já acionou as autoridades para evitar que episódios como esse voltem a se repetir e que os culpados sejam identificados".

O Vasco ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro e soma apenas seis pontos em nove rodadas.