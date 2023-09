Torcedores do São Paulo lotam CT para a saída de ônibus rumo à final

SÃO PAULO/SP - Cerca de 10 mil torcedores, segundo números da torcida organizada do São Paulo, lotam a avenida em frente ao CT da Barra Funda para acompanhar a saída do ônibus do São Paulo rumo ao Rio de Janeiro para a final da Copa do Brasil.

Os são-paulinos chegaram ainda pela manhã, perto das 10h. A saída do ônibus está marcada para o início da tarde.

A maior concentração é em frente ao portão do CT, com pessoas até em cima das coberturas dos pontos de ônibus. Segundo a Independente, organizada do São Paulo, entre 10 e 15 mil torcedores foram ao local.

O clima é de muita festa, com bandeirões tremulando pelo caminho que o ônibus vai fazer. Além disso, houve distribuição de 5 mil bandeirinhas tricolores por parte da organizada.