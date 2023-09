Torcedores do São Paulo e Polícia Militar entram em confronto após título

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do São Paulo e Polícia Militar entraram em confronto na noite deste domingo (24), perto das 21h, poucas horas depois do São Paulo conquistar o título da Copa do Brasil, no Morumbi.

O torcedor do São Paulo se concentrou em frente ao portão 1 para aguardar a saída do time campeão do estádio.

Alguns jogadores, como Calleri, Luciano e Arboleda saíram no estacionamento do estádio e foram ao encontro dos torcedores festejar. Calleri subiu no alambrado e Arboleda no teto de uma guarita.

Quando os jogadores voltaram ao estádio, porém, os torcedores forçaram os portões para invadir o local. A Polícia revidou a confusão começou.

Jatos de água com pressão foram atirados contra os torcedores, que atiraram garrafas de volta. A Polícia saiu do estacionamento para dispersar a multidão.

Bombas foram usadas pelos policiais e fogos atirados pelos torcedores contra a Polícia. A cavalaria também foi acionada.