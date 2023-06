Torcedores do Santos atiram bombas em estádio após derrota para o Newell's

Torcedores do Santos atiraram bombas no gramado da Vila Belmiro após a derrota para o Newell's, pela quinta rodada da Sul-Americana.

Os jogadores do Santos estavam se dirigindo ao vestiário quando os artefatos foram arremessados das arquibancadas. Alguns atletas correram para acelerar a saída de campo, enquanto outros aguardaram no gramado até a situação acalmar.

A torcida começou a protestar contra o time no segundo tempo, quando o Peixe estava perdendo por 1 a 0. O time da casa chegou a empatar com Marcos Leonardo, de pênalti, mas tomou o segundo gol nos acréscimos. Torcedores entoaram cânticos contra o elenco e a diretoria. "Ei, Rueda, vai tomar no c*", "Rueda, c****, fora do Peixão", "Rueda, vai se f****, o nosso Santos não precisa de você", "time sem vergonha","fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo" foram algumas das músicas puxadas pela Torcida Jovem, principal organizada do clube.