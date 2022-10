Torcedores do Flamengo ficam sem voos para final da Libertadores e causam confusão em aeroporto; vídeo

Torcedores do Flamengo seguem no aguardo de uma solução para conseguirem voos com destino a Guayaquil, no Equador, para acompanharem a final da Libertadores, neste sábado (29). Na manhã desta sexta-feira (28) mais confusão foi registrada no Aeroporto do Galeão. A empresa Outsider Tours, responsável pelos pacotes promocionais e patrocinadora do clube, teve problemas para conseguir fretar aviões.

Manhã de muita confusão no Galeão. A Outsider continua com problemas para realocar torcedores do Flamengo e o caos toma conta com o relógio passando e rubro-negros, que pagaram caro, sem saber se vão apoiar o time e como assistirão a final da Libertadores em Guayaquil pic.twitter.com/Lij1Vuvyit — Renan Moura (@renanmouraglobo) October 28, 2022

A empresa manifestou ao Procon que iria providenciar voos para os torcedores prejudicados, mas a situação segue sem solução. A nova previsão é que a empresa consiga voos na noite de hoje e na madrugada de sexta para o sábado, nos horários de 23h, 23h30 e 3h.

Um representante da Outsider, Fernando Sampaio, que é diretor-comercial da empresa, conversou com os torcedores que cobravam mais explicações, porém ele só soube informar os horários dos voos e acabou sendo alvo de xingamentos.

Confusão no aeroporto do Galeão, no RJ. Funcionário da Outsider Tours disse aos torcedores do Flamengo que não há mais voos para Guayaquil. pic.twitter.com/NjajBmfpjt — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) October 28, 2022

A confusão foi grande no aeroporto que precisou ter intervenção da polícia, com o representante sendo escoltado a um local reservado.