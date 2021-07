Torcedores do Botafogo protestam e tentam conversa com diretoria e elenco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo com cerca de 30 torcedores do Botafogo esteve na porta do Nilton Santos na tarde desta segunda-feira (12) e realizou um protesto contra a diretoria e o técnico Marcelo Chamusca.

Os atos acontecem em meio a um começo ruim do time alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro —no último sábado (10), a equipe empatou com o Cruzeiro. "Vergonha na cara", dizia a mensagem em uma faixa levada ao local.

Os torcedores foram acompanhados de um advogado e negociaram uma conversa com a cúpula e integrantes do elenco após o treino. Confirmada pela reportagem, a informação foi publicado pelo perfil Bastidores do Botafogo no Twitter inicialmente.

Membros da diretoria botafoguense debateram, no último domingo, o trabalho que vem sendo realizado pela comissão técnica e a permanência de Chamusca. Até o momento, porém, não houve divulgação oficial sobre eventual mudança no comando do time.

Com 13 pontos, o Botafogo ocupa, momentaneamente, a décima colocação. O próximo duelo será no sábado (17), contra o Brusque, fora de casa, às 19h, pela 12ª rodada da Série B.