Torcedores da Roma que viram vexame do time são convidados à final

A decisão será no dia 25 de maio (quarta-feira), às 16h (de Brasília), na Arena Kombetare, em Tirana, capital da Albânia, e terá transmissão ao vivo do SBT.

A final europeia, que não era alcançada desde 1991 -quando a Roma foi vice-campeã da Copa da Uefa- foi alcançada após vitória por 1 a 0 sobre o Leicester no Estádio Olímpico. Na partida da ida, na Inglaterra, as equipes empataram em 1 a 1.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.