Torcedores com autismo ganham abafadores de ruídos em partida da Série C no Amazonas

Manaus/AM - Torcedores com autismo que estiveram na Arena da Amazônia na estreia do Amazonas FC na Série C ganharam abafadores de ruídos nessa terça-feira (2).

A medida inédita foi proposta pelo presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e deputado estadual Ednailson Rozenha.

Seis crianças entraram em campo com os jogadores do Gavião do Norte, cinco usaram os abafadores e uma entrou sem, pois tem hiperfoco em futebol, e optou por viver e ouvir cada detalhe de sua paixão.

Para o mandatário, mais do que um avanço, a iniciativa é a concretização da sua promessa em fazer dos estádios um lugar para todos.