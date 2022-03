Torcedor se prende a trave pelo pescoço e paralisa Everton e Newcastle

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor invadiu o gramado no início do segundo tempo da vitória do Everton sobre o Newcastle, nesta quinta-feira (17), pelo Campeonato Inglês. Em protesto pelo uso de petróleo como fonte de energia, Louis, de 21 anos, invadiu o campo do Goodison Park, casa do Everton, e se amarrou pelo pescoço à trave. A partida ficou paralisada por aproximadamente sete minutos por conta do episódio.

A segurança do estádio precisou de um alicate grande para soltar o homem, que vestia uma camiseta com a frase "Just Stop Oil" (apenas pare o petróleo, em tradução livre do inglês). Uma vez solto, o manifestante foi contido e carregado pelos seguranças para fora do estádio.

Na sequência, outro torcedor invadiu o campo, mas para repreender o autor do primeiro protesto, e também foi contido.

Em suas redes sociais o grupo "Just Stop Oil" identificou o protestante e compartilhou o porquê dele ter escolhido se amarrar à trave.

"É 2022 e é hora de olhar para cima, hora de intensificar e não ficar parado. É hora de agir como se fosse uma emergência", disse Louis em trecho compartilhado pelo grupo ativista.

Já o tamanho do alicate usado para soltar Louis chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais.