Torcedor inglês é barrado contra Itália por bandeira ofensiva a Maradona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor foi barrado de assistir à vitória da Inglaterra sobre a Itália, nesta quinta-feira (23), por levar uma bandeira ofensiva a Maradona.

Um homem tirou uma foto com uma bandeira da Inglaterra com o escrito "Diego está em um caixão", fazendo alusão ao ex-jogador que morreu em 2020. O duelo foi disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália.

O palco da partida foi nomeado em homenagem a Maradona. O argentino é ídolo do Napoli. Ele atuou pela equipe da cidade italiana em questão entre 1984 e 1990, conquistando cinco títulos.

A provocação do torcedor inglês repercutiu nas redes sociais e causou revolta. Ele foi chamado de "idiota" pelo jornal britânico The Sun. A Federação Inglesa de Futebol (FA) condenou a ação e informou que cancelou o ingresso do homem, que perdeu o jogo pela primeira rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

"Condenamos veementemente as ações do indivíduo que viajou para Nápoles com uma bandeira que continha uma mensagem altamente ofensiva. Tomamos imediatamente medidas para cancelar o ingresso antes da partida. O assunto será revisto quando retornarmos à Inglaterra", disse a Football Association, em nota enviada ao The Sun.