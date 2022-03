Torcedor equatoriano invade gramado e irrita Messi para tirar foto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor equatoriano irritou o argentino Lionel Messi ao invadir o gramado do Estádio Monumental de Guayaquil (EQU) para tirar uma foto com o dono de sete Bolas de Ouro após o empate em 1 a 1 pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Já sem camisa, Messi se incomodou com a abordagem do torcedor, que euforicamente pedia uma foto, e tentou acalmá-lo. Em vídeo compartilhado pelo próprio fã nas redes sociais, é possível ouvir o craque argentino repetir "Pare, pare, pare".

A reação do atacante, no entanto, não diminuiu a felicidade do torcedor por ter conseguido uma foto com o ídolo.

"Você só vive uma vez e uma vez basta para mim, porque conheci o melhor jogador de todos os tempos. Meu querido Leo Messi, obrigado por todos os momentos felizes que você me proporcionou ao longo dos anos com seu belo futebol. Eu amo você e esse jogo", escreveu o torcedor no Instagram.

A Argentina é a vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas e já está classificada para a Copa do Mundo de 2022. A seleção de Messi será uma das cabeças de chave dos grupos do Mundial do Qatar, sorteados nesta sexta-feira (1º).