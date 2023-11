Torcedor do Vitória leva piscina no estacionamento do Barradão

Alguns torcedores do rubro-negro baiano aproveitaram a ocasião e levaram uma piscina de plástico para o estacionamento do estádio, para curtir o pré-jogo.

O Vitória, líder da Série B e com acesso garantido, enfrenta o Sport neste sábado (18), às 17h, no Barradão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Vitória encontrou uma solução inusitada para aliviar o calor da Bahia neste sábado (18): colocou uma piscina de plástico no estacionamento do estádio do Barradão, com direito a caminhão pipa.

