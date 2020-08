Torcedor do Paysandu provoca 'quebradeira' na sede do clube após derrota

Um torcedor do Paysandu, que ainda não identificado, quebrou a parede de vidro da sede social do clube, localizada em Belém. A ação criminosa ocorreu após a derrota por 2 x 1 do time paraense contra o Manaus FC, que aconteceu neste sábado (29), na Arena da Amazônia, em Manaus.

De acordo com o Sistema Globo, o suspeito estava em uma moto, sem capacete, e vestia a camisa do time. Ele arremessou três garrafas e gritou diversas ofensas contra o 'Papão'. A polícia foi acionada e as câmeras de segurança devem ajudar a identificar o autor da ação.

Em nota, o clube lamentou e repudiou o ato. Confira a nota na íntegra:

“O Paysandu Sport Club, por meio da Diretoria de Sede Social e da Gerência de Segurança, já separou as imagens registradas pelas câmeras para localizar os autores da ação criminosa contra o seu patrimônio.

A Polícia Militar foi acionada e já está no local junto com os seguranças particulares do clube, a fim de preservar o espaço e manter a ordem.

A instituição lamenta o ocorrido, repudia o ato violento e entende que tal atitude não partiu de torcedores de verdade”