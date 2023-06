Torcedor do Flamengo não poderá ir a estádios após assédio a repórter da ESPN

O torcedor do Flamengo, Marcelo Benevides Silva, que assediou a repórter do ESPN, Jéssica Dias, não poderá ir a estádios em qualquer jogo do Flamengo por dois anos.

A suspensão faz parte de um acordo do processo que ele responde na Justiça como punição pelo ocorrido. Ele também não pode deixar o Rio de Janeiro por mais de 15 dias sem a autorização judicial, além disso, Marcelo deve comparecer em juízo a cada dois meses para informar e justificar as suas atividades. A informação foi divulgada pela coluna de "Ancelmo Gois", do O Globo.

Em 2022, a repórter estava ao vivo falando sobre a partida entre o time rubronegro contra o Vélez quando foi interrompida por Marcelo, que a beijou no rosto.