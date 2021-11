Torcedor do Avaí é retirado de estádio por suspeita de cometer injúria racial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Avaí foi retirado do estádio Bento Freitas em partida de sua equipe contra o Brasil de Pelotas na terça-feira (2), vencida por 1 a 0 pelos catarinenses, sob suspeita de ter cometido crime de injúria racial contra o maqueiro do clube gaúcho, Fabrício Pereira.

Imagens da transmissão televisiva pelo Premiere mostraram Fabrício apontando para o torcedor enquanto ainda ocorria o confronto válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na sequência, um funcionário do Brasil foi até a arquibancada acompanhado por policiais militares, que retiraram o suspeito do local.

À reportagem, o Brasil de Pelotas afirmou que foi feito um Boletim de Ocorrência de injúria e que o clube dá suporte jurídico ao maqueiro.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Brasil de Pelotas declarou que repudia "qualquer ato de injúria ou discriminação, seja por qualquer motivo, principalmente em razão de raça. O rubro-negro não mede e jamais irá medir esforços para que ações como essas não se repitam".

"O clube manifesta todo o apoio aos seus colaboradores, ou qualquer pessoa que sofreu ou venha a sofrer preconceito. Racismo não!", acrescentou.

Já o Avaí não se pronunciou sobre o caso. A reportagem tentou contato, mas ainda aguarda retorno do clube catarinense.