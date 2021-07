Tóquio registra número recorde de casos de Covid-19

Houve quem não usasse máscara no desfile da cerimônia de abertura. Nos pódios, também vêm sendo observados atletas sem o acessório. Houve até reunião de atletas bebendo e fumando, com a participação de uma estrela da NBA, o esloveno Luka Doncic.

Tóquio não foi a única cidade do país a bater recordes. Segundo o jornal The Japan Times, Okinawa teve (334) e Saitama (593) também registraram seus números mais altos.

Os dados são significativos, porque foi superado com boa margem o recorde anterior na capital japonesa, registrado em 7 de janeiro, com 2.520 novos casos. Em relação ao levantamento da semana anterior (1.387), o ritmo das novas infecções mais do que dobrou.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - A cidade de Tóquio bateu recorde, na terça-feira (27), de novos casos diários de Covid-19. De acordo com a prefeitura, houve 2.848 diagnósticos de infecção pelo novo coronavírus no município que recebe os Jogos Olímpicos desde a semana passada.

