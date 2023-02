Tom Brady se aposenta da NFL e pode assinar contrato para ser comentarista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quarterback Tom Brady, um dos maiores jogadores de futebol americano da história, anunciou nesta quarta-feira (1º) a aposentadoria do esporte. Ele disputou a última temporada da NFL, a liga profissional do esporte, pelo Tampa Bay Buccaneers.

Brady já havia decidido parar de jogar no ano passado, mas voltou atrás 40 dias depois. Desta vez, afirma, a escolha é definitiva. Ele gravou um vídeo e postou em sua conta no Twitter para comunicar a decisão.

"Quando acordei nesta manhã, percebi que deveria apenas apertar o botão de gravar e deixar vocês saberem primeiro. Não serei prolixo. Você só tem um ensaio emocional sobre a aposentadoria e eu tive o meu no ano passado. Então apenas gostaria de agradecer muito a cada um de vocês por me apoiarem", disse.

De acordo com a ESPN dos Estados Unidos, o atleta comunicou sua escolha ao Buccaneers nas primeiras horas da manhã desta quarta.

Se for definitivo desta vez, ele não deverá ficar desempregado muito tempo. Pode assinar contrato com o canal Fox, um dos que têm os direitos de transmissão da NFL. O acordo deverá ser de US$ 375 milhões (R$ 1,9 bilhão, pela cotação atual) por dez anos. A mesma oferta já estava na mesa quando ele quis parar em 2022.

Brady também é dono de uma marca de roupas, produtora de vídeo e um método de exercícios, alimentação e bem-estar, o TB12, em alusão ao número da camisa que usou como jogador.

"Minha família, meus amigos, meus companheiros de equipe, meus adversários... Eu poderia seguir para sempre. Há muitos que poderia citar. Obrigado, pessoal, por permitirem que eu vivesse meu maior sonho. Eu não mudaria nada. Amo vocês", completou.

Brady, ex-marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, se aposenta como o recordista de títulos de Super Bowl, a decisão da NFL. Foram sete conquistas, seis delas com o New England Patriots e uma com o Buccaneers.

Os números do agora ex-atleta são impressionantes e referendam a opinião de muitos de que é o maior da história do esporte. Ele é o líder de jardas lançadas na história da liga (89.214) e o que mais tem touchdowns na temporada regular (649). Nos playoffs (a fase final e eliminatória do torneio de futebol americano), ele também lidera em jardas (13.400) e em touchdowns (88).

Além disso, Brady foi eleito três vezes o melhor jogador do campeonato e cinco vezes o melhor da final.

Brady e Gisele anunciaram o divórcio amigavelmente em outubro de 2022 e disseram nas redes sociais que a prioridade é continuar criando juntos os filhos.

Tom Brady também se pronunciou sobre o fim do casamento de 13 anos no fim do ano passado. "Chegamos a essa decisão de forma amigável e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Vamos continuar trabalhando juntos como pais para garantir que eles recebam o amor e atenção que merecem".

Os dois enfrentavam uma crise conjugal desde o início de setembro e já estariam vivendo separadamente há mais de um mês. Os desentendimentos teriam começado depois que o jogador voltou atrás na decisão de se aposentar do esporte, o que seria o desejo de Gisele.