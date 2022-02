Tom Brady confirma aposentadoria da NFL após 22 temporadas e 7 títulos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Brady, atleta mais vencedor da história do futebol americano, confirmou nesta terça-feira (1º) a sua aposentadoria, aos 44 anos.

A trajetória do veterano quarterback chega ao fim após 22 temporadas na NFL e sete títulos do Super Bowl, seis pelo New England Patriots e um pelo Tampa Bay Buccaneers. É mais do que qualquer equipe já venceu na história da liga.

A decisão do astro foi revelada no último sábado (29) por Adam Schefter e Jeff Darlington, repórteres da ESPN nos Estados Unidos. Pouco depois, foi noticiada no site da liga de futebol americano. Os perfis oficiais da entidade nas redes sociais publicaram então várias homenagens à carreira de Brady.

Mas ainda faltava ser dito por ele. O atleta não gostaria que o assunto fosse levantado antes do Super Bowl deste ano, do qual não participará, e isso levou a informações desencontradas.

"Sem entrar na precisão ou imprecisão do que está sendo relatado, Tom será a única pessoa a expressar seus planos com total precisão", disse o agente dele, Don Yee, em um comunicado no sábado. "Ele conhece a realidade dos negócios do futebol e do planejamento de calendário tão bem quanto qualquer um, então isso deve acontecer em breve."

No mesmo dia, o pai do jogador contestou a notícia da aposentadoria e disse que essa decisão ainda não havia sido tomada. Já a empresa TB12, que pertence a Brady, publicou um post no Twitter no qual listou seus feitos e escreveu "obrigado por tudo", mas depois apagou a publicação.

Agora, porém, é oficial.

Escolha de número 199 na sexta rodada do draft (processo de recrutamento de calouros) de 2000 pelo New England Patriots, Brady terminou por levar a equipe a uma dinastia sob o comando do técnico Bill Belichick. Sua jornada no time de Massachusetts terminou em março de 2020, após uma divergência sobre o tempo de um novo contrato.

O astro então se mudou pela primeira vez na carreira e foi para a Flórida defender o Tampa Bay Buccaneers. Havia dúvidas sobre seu futuro, mas ele provou que ainda poderia vencer a liga logo na temporada de estreia. Em fevereiro passado, o time se tornou o primeiro a ganhar o Super Bowl no próprio estádio (o local do jogo é pré-determinado com anos de antecedência), diante do Kansas City Chiefs, por 31 a 9.

Apesar da idade avançada, o atual campeão terminou a última temporada regular como líder de jardas aéreas (5.316) e passes para touchdown (43) e está entre os candidatos ao prêmio de MVP (melhor jogador), que poderá ser o quarto de sua carreira. O quarterback já ganhou cinco vezes a premiação de MVP do Super Bowl, outro recorde.

Seu último jogo foi em 23 de janeiro, a derrota por 30 a 27 para o Los Angeles Rams na rodada divisional dos playoffs, duelo no qual ele quase protagonizou mais uma virada histórica na carreira.

Depois dessa partida, Brady disse que conversaria com a mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen, e com os filhos para definir seu futuro na liga.

RECORDES DE TOM BRADY

Mais títulos de Super Bowl de um jogador (e time): 7 Mais prêmios de MVP do Super Bowl: 5 Mais jardas aéreas na carreira: 84.520 Mais passes para touchdown na carreira: 624 Mais vitórias por um quarterback: 243 Mais passes completos na carreira: 7.263